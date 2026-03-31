Okmeydanı'nda ticari takside yangın: Yolcular son anda tahliye edildi

Kağıthane Okmeydanı'nda seyir halindeki bir ticari takside yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, içerideki yolcuları son anda tahliye etti.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Okmeydanı Viyadüğü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D. idaresindeki 34 THA 34 plakalı ticari taksi, seyir halindeyken sol fardan dumanlar yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle aracı alevler sardı. Sürücü, panik içinde aracı yol kenarına çekerek, içinde bir çocuğun da yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

"Çocuk vardı arabada kaldı panik yapmadım çocuğu çıkardım"

Olayı anlatan otomobil sürücüsü Ali D., "Bir abi geldi bana arabadan duman çıkıyor dedi. Bir anda sol fardan duman çıkmaya başladı. Hemen aracı sağ tarafa çektim. Arabada yolcular vardı. Yolculara bir şey olmadı. Bir anda alevler parladı. Arabanın içerisinde 7-8 yaşlarında çocuk da, vardı arabada kaldı panik yapmadım çocuğu çıkardım" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
