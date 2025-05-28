Kağıthane'de Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan şahsı, pusu kurarak düzenledikleri silahlı saldırıda öldüren 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana gelmişti. 34 VAS 08 plakalı aracıyla ilerleyen İsmet Göksal'a, (28) sokakta bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açılmış, silahlı saldırının hedefi olan Göksal, aracının direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarında park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından araca yaklaşan 2 kişi, silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Göksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Saldırganlar adliyeye sevk edildi

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganlar H.A.(31) ve A.B.'yi (17) araçla kaçarken caddede yakalayarak gözaltına almıştı. Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan H.A. ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan A.B., adliyeye sevk edildi. Öte yandan, H.A.'nın 14, A.B.'nin ise 16 suç kaydı olduğu öğrenilmişti. - İSTANBUL