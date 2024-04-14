Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (İHA)- Kağıthane'de bir grup, aralarında husumet bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen 3 kişi, aralarında husumet olan C.Ö. isimli şahsa silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırı sırasında C.Ö ve D.E. isimli şahıslar ile M.K, S.A. ve D.A. isimli kadınlar yaralandı. 3 şüpheli saldırının ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken Olay Yeri İnceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği noktada çalışmalarda bulundu.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan D.E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, yaralı S.A.'nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere bir adamın yere düştüğü ve çevredeki insanların korkarak kaçıştığı anlar yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 14 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 14 Nisan dün gece deprem mi oldu? Balistik füze nedir? Balistik füze türleri nelerdir? Balistik füze menzili nedir? Balistik füze nedir? Balistik füze özellikleri nedir, hangi ülkelerde var? OHAL ilan edilecek mi 14 Nisan 2024? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mufassal nedir? Kuran'da Mufassal ne demektir? Mufassal kelimesinin tanımı ve anlamı! Muavvizeteyn nedir? Kuran'da Muavvizeteyn ne demektir? Muavvizeteyn kelimesinin tanımı ve anlamı! Sami Yen Haber olayı ne 14 Nisan 2024? Arşiv Unutmaz Galatasaray - Sami Yen Haber olayında neler oldu? İran'da nükleer silah var mı? İran İsrail arasında savaş mı çıktı? İran İsrail son durum ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title