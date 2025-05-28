Kağıthane'de Pusu Kurup Cinayet İşleyen 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kağıthane'de otomobiliyle giden bir şahsa pusu kurarak silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda hedef alınan İsmet Göksal hayatını kaybetti.
Kağıthane'de pusu kurdukları kişiyi öldüren 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan şahsı, pusu kurarak düzenledikleri silahlı saldırıda öldüren 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana gelmişti. 34 VAS 08 plakalı aracıyla ilerleyen İsmet Göksal'a, sokakta bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açılmış, silahlı saldırının hedefi olan Göksal, aracının direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarında park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından araca yaklaşan 2 kişi, silahlarla araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Göksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Saldırganlar adliyeye sevk edildi
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganlar H.A.ve A.B.'yi araçla kaçarken caddede yakalayarak gözaltına almıştı. Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan H.A. ile Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan A.B., adliyeye sevk edildi. Öte yandan, H.A.'nın 14, A.B.'nin ise 16 suç kaydı olduğu öğrenilmişti.