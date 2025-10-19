Kağıthane'de Minibüs Şoförlerine Tekme Tokat Saldırı

KAĞITHANE'de seyir halinde olan yolcu minibüsü şoförü, bir başka şoför tarafından tekme tokat saldırıya uğradı. Kavga sırasında saldırgan şoför, 'Sen öldün' diyerek diğer şoföre tehditte bulundu. Yolcuların bağırarak tepki gösterdiği olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Seyrantepe'de meydana geldi. Edilen bilgiye göre Seyrantepe-Topkapı güzergahında çalışan yolcu minibüsü şoförüyle, karşı yönden gelen ve aynı hatta çalışan başka bir minibüs şoförü arasında henüz bilnmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar araya girdi. Ancak öfkelenen şoför, minibüsün kapısını açarak meslektaşına tekme tokat saldırdı.

'SEN ÖLDÜN' TEHDİDİ

Vatandaşların olay yerinden uzaklaştırdığı saldırgan şoför, bu kez diğer şoföre 'Sen öldün' tehdidinde bulundu. Yolcuların panik yaşadığı ve bağırarak tepki gösterdiği saldırgan şoför daha sonra olay yerinden uzaklaştı.Saldırıya uğrayan şoför ise minibüsteki yolcularla yoluna devam ederken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.