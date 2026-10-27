Kağıthane’de eski sevgilisini tornavidayla ağır yaraladığı öne sürülen kadın yakalandı

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İstanbul Kağıthane'de evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı eski sevgilisi Şahin E.'yi (42) tartışma sırasında tornavidayla sırtından ağır yaraladığı öne sürülen Asya K. (28), 14 gün süren polis takibinin ardından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Ekim Pazar günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asya K. ile eski sevgilisi Şahin E. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmaya Asya K.'nin sevgilisi Cemal Ç. ve kardeşi Sercan Ç. (34) ile Şahin E.'nin yanında bulunan Deniz E. (37) ve Eren Uygar E. (23) de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Asya K.'nin, Şahin E.'yi tornavidayla sırtından yaraladığı öne sürüldü. Ağır yaralanan Şahin E., hastaneye kaldırıldı. Şahin E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

14 gün süren takibin ardından yakalandılar

Şahin E.'nin şikayeti üzerine Kağıthane Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri çalışma başlattı. Asya K. ile Sercan Ç.'nin yakalanması için şüphelilerin evlerini takibe alan ekipler, 14 günün ardından iki şüpheliyi dışarı çıktıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Evli olduğunu öğrenince ayrıldığı öne sürüldü

Asya K.'nin, yaklaşık 3 yıl ilişki yaşadığı Şahin E.'den evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı, daha sonra Cemal Ç. ile birliktelik yaşamaya başladığı belirtildi. Şahin E.'nin Asya K. ile yeniden görüşmek istediği, ancak kadının bunu kabul etmediği öğrenildi.

Olay günü Şahin E. ve yanındakilerin, Cemal Ç.'nin bulunduğu evin önünden geçtiği sırada taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi. Asya K. ise bu sırada tacize uğradığını öne sürdü.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Asya K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sercan Ç. ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Olay anına ilişkin cep telefonu görüntülerinde, bir kişinin mahallede uyuşturucu sattırmayacağını söyleyerek bağırdığı anlar yer aldı.

Öte yandan olayla bağlantılı kişilerin çeşitli suçlardan toplam 24 emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı