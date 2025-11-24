Haberler

Kağıthane'de Eski Eşini Vurarak Öldüren Adam Yakalandı

Güncelleme:
Kağıthane'de, boşandığı eşi Nuran Şimşek'i araçta tartışma sırasında silahla vurarak öldüren Enis S. yakalandı. Olay, taksi içerisinde yaşandı ve Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti.

Kağıthane'de bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle evinden taksiyle alan Enis S., araçta çıkan tartışmanın ardından eski eşini silahla vurdu. Başından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Olay, bu sabah saat 09.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Enis S. (45), bir süre önce boşandığı eşi Nuran Şimşek'i(43) konuşma bahanesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden taksiyle aldı. Enis S. ardından taksici Ali Y.'ye aracı Beykoz'a doğru sürmesini söyledi. Taksi yolda ilerlediği sırada Enis S. ve Şimşek arasında tartışma çıktı. Trafikte duraklayan taksinin kapısını açan Nuran Şimşek, araçtan inmeye çalıştı. Silahını çeken Enis S., Şimşek'in başına doğru ateş etti. Enis S. kendisine tepki gösteren taksici Ali Y.'ye doğru da ateş açtı. Taksici kurşunlardan son anda kurtuldu.

Eski eşini başından vurarak öldürdü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığılan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şimşek'in çenesinin altından 2 el daha ateş ettiği öğrenilen Enis S.'nin olayın ardından yaya olarak Hasdal istikametine doğru kaçtığı öğrenildi. Şüpheli daha sonra Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Nuran Şimşek'in cansız bedeni Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Enis S. ve Şimşek'in ikinci evliliklerinin olduğu, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

