Kağıthane'de Doğalgaz Patlaması: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güncelleme:
İstanbul Kağıthane'de bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonrası güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Olayda bir kişi yaralanırken, patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul Kağıthane'de, 6 katlı bir binada meydana gelen patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 2. katında meydana gelmişti. Doğalgazdan kaynaklı olduğu düşünülen patlamada bir kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, patlamayla birlikte vatandaşların panik yaşadığı ve kaçıştığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

