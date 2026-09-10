Haberler

Kafe dehşetinde 3 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı

Kafe dehşetinde 3 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli’de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kafedeki silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı.

Denizli'de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kafedeki silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Alacak-verecek meselesi yüzünden başlayan tartışmanın küfürleşme sonrası silahlı çatışmaya dönüştüğünü beyan eden şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir kafede alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan ve Ercan Kazan, Mahsun Kazan, ve Suphi Bozat'ın öldüğü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavga olayına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından emniyet güçlerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

"Tartışma küfürleşmeye dönüşünce silahlar çekildi"

Şüpheli şahısların emniyette verdikleri ilk ifadelerinde olay anını anlattıkları öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinde, taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle önce bir tartışma yaşandığını, daha sonra bir araya gelen iki grubun karşılıklı küfürleşmesi üzerine gerginliğin tırmandığını ve silahların ateşlendiğini beyan etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K., R.B. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Ö.M., M.B. ve R.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz

Vatandaşa nefes aldıracak mesaj: Cumhurbaşkanı bizi görevlendirdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi

Mansur Yavaş kararını verdi! Sürpriz görüşme sonrası bomba iddia
Netanyahu sonrası hazırlık mı? Ankara'ya 3 yıl sonra kritik atama

Netanyahu sonrası hazırlık mı? Ankara'ya 3 yıl sonra kritik atama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'un büyük isyanı: Bugün maça gelmeyip evden izlemiş

Hedefinde o isim var: Bugün maça gelmeyip evden izlemiş
6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için 'Gönderilsin' diyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
Okan Buruk basın toplantısına gergin başladı! Sesi kesilince yüz ifadesi değişti

Zaten gergindi, daha da gerildi! Sesi kesilince suratı bu hale geldi
Hatay Hassa'da Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden birinin altyapısı başladı

Sınırın sıfır noktasına dev yatırım! 41 yatırımcıya arsa tahsis edildi
Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olmuştu: Ezgi Apartmanı davasında karar bekleniyor

Üç çocuğunu aynı anda kaybeden annenin sözleri yürek dağladı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Yeni özellik büyük ses getirecek
Hırsızlıktan gözaltına alınmıştı! Okan Karacan'ın annesinden olay ifade

Hırsızlıktan gözaltına alınmıştı! Anneden ünlü isim için olay ifade