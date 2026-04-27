Kafasına pompa borusu düşen işçi yaralandı

Hakkari'de bir kuruma ait inşaatta çalışan işçi, kafasına beton mikserine ait pompa borusunun düşmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Bulak Mahallesi Konak Caddesi üzerindeki inşaatta meydana geldi. Beton dökümü sırasında miksere ait pompa borusunun düşmesi sonucu Van'ın Özalp ilçesi nüfusuna kayıtlı Ziya Ahmet Kahan isimli işçi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ve şantiyede ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

