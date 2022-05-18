Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı

Van'ın Özalp ilçesinde kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Van'ın Özalp ilçesinde kafası bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Sağmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kafası plastik bidona sıkışan köpeği kısa sürede kurtardı. Köpek tekrar yaşam alanına bırakılırken, itfaiye ekipleri ise görev yerlerine döndü. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Özalp, Köpek, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title