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Kadirli'de çocuğa motosiklet çarptı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosikletin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen küçük çocuğa, yolun karşısına geçmek istediği esnada bulvar üzerinde ilerleyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem çocuk hem de çocuğa çarpan motosiklet kullanıcısı yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Osmaniye Kadirli Çocuk Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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