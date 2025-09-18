Kadir Gökce, Bursa İl Emniyet Müdürü Olarak Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kadir Gökce, düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kadir Gökce için İl Emniyet Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından yeni görevine başlayan Gökce, mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kadir Gökce, Bursa'da görev süresi boyunca vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte özveriyle çalışacaklarını söyledi. - BURSA