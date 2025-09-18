Haberler

Kadir Gökce, Bursa İl Emniyet Müdürü Olarak Göreve Başladı

Kadir Gökce, Bursa İl Emniyet Müdürü Olarak Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kadir Gökce, düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başladı ve vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kadir Gökce, düzenlenen karşılama töreninin ardından görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanan Kadir Gökce için İl Emniyet Müdürlüğü önünde karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından yeni görevine başlayan Gökce, mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kadir Gökce, Bursa'da görev süresi boyunca vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte özveriyle çalışacaklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi

Komisyonunda gerginlik! DEM salonu terk etti, ilk tepki MHP'den geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.