Kadını 15 yerinden bıçaklayan şahsı mahalleli tekme tokat dövdü

İstanbul Bağcılar'da bir kadını 15 yerinden bıçaklayan şahıs yakalandı. Olayı duyan öfkeli halk, linç etmek istedikleri şahsı tekme tokat dövdü. Polis kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir şahıs tartıştığı kadını 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı kısa sürede yakaladı.

KADINI BIÇAKLAYAN ŞAHSI MAHALLELİ LİNÇ ETTİ

Ancak öfkelenen mahalleli, saldırganı linç etmek istedi. Kalabalık, şahsı tekme tokat döverken, güvenlik güçleri araya girerek durumu güçlükle kontrol altına alabildi. Saldırgan, polis eşliğinde olay yerinden uzaklaştırılırken, olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Ağır yaralı kadın ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
