Kadın Sürücü Minibüs Sürücüsünü Sürükledi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kadın sürücü, yol vermeme nedeniyle tartıştığı minibüs sürücüsünü aracının önüne geçerek sürükledi. Olay anı kameraya yansırken, görgü tanığı motokurye, kadın sürücünün aracında hasta olduğu için acele ettiğini söyledi.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde kadın sürücü, 'yol vermeme' nedeniyle tartıştığı minibüs sürücüsü Serdar Y.'yi, aracının önüne geçince sürükledi. O anlar kameraya yansırken, görgü tanığı motokurye Tayfun D., kadın sürücünün aracında hasta olduğu için acele ettiğini söyledi.

Olay, önceki gün Kardelen Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü, cipi ile giderken sollama yapan minibüs sürücüsü Serdar Y. ile tartıştı. Sürücüler, araçlarından inip, birbirlerini itekledi. Kadın sürücü cipine binerken, Serdar Y. aracın önüne geçti. Bunun üzerine kadın sürücü, Serdar Y.'nin üzerine aracını sürdü. Kadın sürücü, bir süre Serdar Y.'yi sürükledikten sonra yoluna devam etti.

Bu sırada yoldan geçen motokurye Tayfun D., kadın sürücünün aracında hasta olduğunu, bu yüzden acele ettiğini söyleyip, Serdar Y.'ye tepki gösterdi. Serdar Y., bu kez motokurye Tayfun D. ile tartıştı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin tartışması, kadın sürücünün diğer sürücüyü aracıyla sürüklemesi yer aldı.

'KADININ HASTASI VARDI'

Motokurye Tayfun D., "Onların arkasındaydım. Minibüs sürücüsü sol şeritten sağ şeride geçti. Arkadaki hanımefendi kornaya bastı ve aralarında konuştular. Ardından tekrar kadının arabasının önüne geçince, bu sefer daha uzun kornaya bastı. Daha sonra 2 kişi, araçtan inip, kadına neden kornaya bastığını sordu. Kadın da araçta çocuğu olduğunu ve hastaneye yetiştirmesi gerektiğini söyledi. Çekilmelerini istedi. Vatandaş ardından aracın önüne yattı, kadınla tartıştılar. Kadın orada kendini ve çocuğunu müdafaa etmeye çalıştı. Ben de 'Kadının hastası var ve böyle muamele yapılmaz' dedim. Sonra bana saldırdı" diye konuştu. (DHA)