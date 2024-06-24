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Kadın müşteriden zincir market çalışanına dayak! Kafasını defalarca dondurucuya vurdu

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Tokat'ta bir kadın, zincir market çalışanı genç kızın saçlarını eline dolayıp sürükledi, kafasını markette bulunan dondurucu dolaba defalarca vurdu. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ta bir kadın, zincir market çalışanı kadını saçından tutup dondurucu dolaba kafasını vurarak darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAFASINI DEFALARCA DOLABA VURDU

Olay, dün kent merkezinde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Sevgi H., bilinmeyen nedenle market çalışanı Buse U.'ya saldırdı. Sevgi H., eline saçlarını doladığı Buse U.'yu sürükleyip, markette bulunan dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu. Sevgi H., diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA KALDI

Öte yandan, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; darbedilen Buse U.'nun çığlık çığlığa kaldığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Tokat 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (19)

a o:

Abi nasıl serbest kalır ya aklım zihnim almıyor böyle şeyleri

226
7
yanıtYanıtla
Yeşil:

Memleketimizin fragmanı

yanıt18
yanıt0
Vatanım Türkiye:

Türkiye’de hiç bir suç mükafatsız kalmaz!

152
4
yanıtYanıtla
Demir Acer:

Adalet cezasız birakirsa vatandaş gereğini yapar nokta

yanıt5
yanıt0
Carsambali:

Savcinin esi yada kizina bunlar yapilsa yine talimatla salin mi diyecek..Adalet sistemi niye bu kadar lacka oldu...!

124
3
yanıtYanıtla
Savaş Esentürk:

Kafayı yicem nasıl serbest kalıyor yaa öldürmeye teşebbüsten yatması lazım bu ne yaaa

110
4
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Bandorma:

O zaman Etrafta bolca sac saca bas basa gorecez demektir :)

67
3
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Adem Sakar:

Yemin ediyorum adalet 0 bile değil - bilmem kaç

24
1
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Emrah Emir:

Suçluları bilerek serbest bırakıp halkı laik cumhuriyetin mahkemelerine güvenmez hale getiriyorlar, halk şikayet edince de laik sistem böyle şeriat gelse böyle olmaz havası yaratıyorlar savcıların bu kararları hukuksuz, baksanıza Tv de şeriat isterim diyen adam hukuğumuza göre suç işliyor Ona işlem yapılmıyor şeriata karşı olan adam hakkında tutuklama kararı çıkarılıyor, laik sistemi hukuğu bu değil bunlar keyfi kararlar ve bilinçli halkı kışkırtma amacı var

14
6
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rıza ozan ertürk:

Şehrin göbeğinde ayı saldırısı sık rastlanan bir durum değil. Öncelikle yaban hayatı korumaya haber verilmesi gerekirdi...

19
0
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