Taciz davasında kadın muhtara kadın meslektaşlarından destek
Bandırma'da emekli astsubay H.A., kadın muhtar Betül Moralı'ya cinsel içerikli mesaj ve pornografik görüntü gönderme suçlamasıyla yargılanıyor. İlk duruşmada sanık özür diledi, mahkeme mesajların incelenmesine karar verdi.
Bandırma Paşakonak Mahallesi Muhtarı Betül Moralı'ya sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden cinsel içerikli mesajlar ile pornografik görüntüler gönderdiği iddiasıyla yargılanan emekli astsubay H.A.'nın davasında ilk duruşma görüldü.
Bandırma 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Bandırma'da görev yapan çok sayıda kadın muhtar, kadın dayanışma derneklerinin temsilcileri katılarak Muhtar Betül Moralı'ya destek verdi.
Mahkemede savunma yapan sanık H.A., söz konusu mesajları alkollü olduğu sırada gönderdiğini ileri sürerek, mesajların içeriğini hatırlamadığını söyledi. H.A., duruşmada Betül Moralı'dan özür diledi.
Mahkeme heyeti, sanığın WhatsApp uygulaması üzerinden engellenmesinin ardından Messenger uygulaması aracılığıyla gönderdiği iddia edilen mesajların tarih ve içeriklerinin incelenmesine karar verdi. Yapılacak inceleme sonucunda eylemin "zincirleme taciz" kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği belirlenecek.
Eksik hususların tamamlanması amacıyla duruşma 9 Eylül 2026 tarihine ertelendi. - BALIKESİR