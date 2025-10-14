Haberler

Kadıköy metrosunda intihar girişimi: Vatandaşlar raylarda yürüdü

Güncelleme:
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında bir kişi intihar girişiminde bulundu. Seferlerin durması nedeniyle zor anlar yaşayan bazı yolcular, rayların üzerinde yürüyerek en yakın durağa ulaşabildi.

Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler durdu. Yolcuların raylar üzerinde yürüyerek en yakın durağa ulaşmak zorunda kaldığı olay sonrasında seferler bir süre gecikmeli olarak yapıldı.

METRODA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı Gülsuyu istasyonunda bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması sebebiyle seferler yapılamadı. Seferlerin durması nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluşurken, bazı yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı.

RAYLARIN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER

Rayların üzerinde yürüyerek en yakın durağa ulaşabilen yolcular zor anlar yaşadı. Bir süre sonra seferler normale döndü. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
