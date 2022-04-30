Yol vermeme tartışması kavgaya dönüştü! Minibüs şoförü tır sürücüsüne yumrukla saldırdı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadıköy'de trafikte ilerleyen minibüs şoförüyle ile tır şoförü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Aracından inen yolcu minibüsünün şoförü tır şoförünü yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fikirtepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde trafikte ilerleyen iki şoför arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yolcu minibüsünün şoförü, aracından inerek TIR'ın yanına gitti. TIR'ın şoförüyle bir süre tartıştıktan sonra TIR'a, ardından da şoföre yumruk attı.
MİNİBÜS ŞOFÖRÜNÜ VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRDİ
Hırsını alamayan minibüs şoförü, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kavga sonrasında minibüs şoförü aracına binerek caddeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa