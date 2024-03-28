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Kadıköy'de şerit değiştirmek isteyen sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

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Kadıköy'de şerit değiştirmek isteyen sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de süratle ilerleyen araç şerit değiştireceği sırada önünde seyreden motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan şahıs yaralandı.

Olay, saat 00.40 sularında, Kadıköy Caddebostan Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Kerem Temur yönetimdeki 34 KT 058 plakalı araç süratle ilerlediği sırada şerit değiştirirken önündeki motosiklete çarptı ve ardından bariyerlere vurarak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Serhat Başkan ve yolcu konumundaki kuzeni Hakan Başkan yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya neden olan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy 3.Sayfa Güncel Haberler

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