Haberler

Kadıköy'de Restoran Yangını Paniğe Neden Oldu

Kadıköy'de Restoran Yangını Paniğe Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir restoranda çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında çevrede panik yaşandı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir restoranda çıkan baca yangını paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.15 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranın bacasında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangın sırasında restoranda bulunanlar ile çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Restoranın hemen yanında bulunan Söğütlüçeşme Marmaray Durağı nedeniyle yaşanan panik daha da arttı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.