Kadıköy'de makas atan sürücüye 90 bin TL ceza

Kadıköy'de makas atarak ilerleyen sürücüye toplam 90 bin TL idari cezası uygulanırken, ehliyetine ve aracına 30 gün el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy sahil yolunda seyir halindeyken tehlikeli şekilde şerit değiştirerek ilerleyen araç sürücüsü, polis ekiplerinin denetimi sırasında durduruldu. Yapılan incelemede sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 90 bin TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücünün ehliyetine ve aracına 30 gün süreyle el konuldu. - İSTANBUL

