Kadıköy'de Kentsel Dönüşüm Sırasında Yangın Paniği

Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sırasında yıkımı yapılan metruk binada, demir kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kadıköy'de kentsel dönüşüm için yıkımı gerçekleştirilen metruk binada, demir kesimi sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Güvenç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada demir kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler büyüyerek binayı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
