Kadıköy'de Kentsel Dönüşüm Sırasında Yangın Paniği

Kadıköy'de kentsel dönüşüm için yıkımı gerçekleştirilen metruk binada, demir kesimi sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Güvenç Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada demir kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler büyüyerek binayı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL