Kadıköy'de Kadın, Yanıcı Maddeyle Ateşe Verildi

Kadıköy'de Kadın, Yanıcı Maddeyle Ateşe Verildi
Güncelleme:
İstanbul Kadıköy'de bir eğlence mekanında Gözde Yılmaz, başka bir kadın tarafından yanıcı madde ile ateşe verildi. Ağır yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılırken, saldırgan kadın kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

İstanbul Kadıköy'de bir eğlence mekanının önünde oturan kadın, başka bir kadın tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi. Ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Yılmaz (33) arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada cep telefonuyla kısa bir görüşme yaptı. Görüşmenin hemen ardından S.G.A. adlı kadın, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz'ın başına döktü. Saldırgan kadın, bağırarak çakmağı çaktı ve genç kadını ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan Yılmaz'a arkadaşları müdahale ederken, çevredekiler panik içinde durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Yılmaz'ı ambulansla Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yılmaz'ın yanık bölümünde tedavisi devam ederken, olayın ardından kaçan şüpheli S.G.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı

Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde S.G.A. adlı kadının biranda olay yerine gelerek arkadaşlarıyla birlikte oturan Yılmaz'ın üzerine yanıcı madde dökerek çakmak ile yaktığı görüldü. Alevler içinde kalan Yılmaz'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
