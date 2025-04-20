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Kadıköy'de Hatalı Park Engeli: Vatandaşlar Çöp Kamyonunu Kurtardı

Kadıköy'de Hatalı Park Engeli: Vatandaşlar Çöp Kamyonunu Kurtardı
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Kadıköy'de bir sokakta hatalı park edilen araçlar çöp kamyonunun geçişine engel oldu. Vatandaşlar, aracın sahibi bulunamayınca elleriyle taşıyarak yolu açtı.

Kadıköy'de ara sokakta yol kenarına park edilen araçlar çöp kamyonunun geçişine engel oldu. Vatandaşlar, hatalı park edilen aracı elleri ile kenara taşıdı.

Olay, Kadıköy Galip Paşa Sokak'ta geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tek yönlü dar sokakta yol kenarına park edilen araçlar yüzünden çöp kamyonu ilerleyemedi. Yolun kapanmasıyla sokakta uzun araç trafiği oluştu. Sürücüler ve çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti. Geçişi engelleyen aracın sahibi bulunamayınca vatandaşlar, aracı elleriyle taşıyarak kenara çekti. Vatandaşların çabasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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