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Kadıköy'de Esnaf ile Vatandaş Arasında Silahlı Tartışma

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Kadıköy'de, iddiaya göre, bir esnaf ile vatandaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada esnaf olduğu öğrenilen şahıs, yanında taşıdığı silahla tartıştığı şahsa ateş açtı. Bacağından yaralanan vatandaş, hastaneye kaldırırken silahlı şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde esnaf olduğu belirtilen şahıs ile vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan tartışma sokağa taştı. Esnaf olan vatandaş yanında taşıdığı silahla tartıştığı şahsa ateş açtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yararlanan vatandaş hastaneye kaldırırken silahlı şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı. İkili arasında yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy Olay Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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