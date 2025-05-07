Kadıköy'de Bıçakla Öldürülen Genç İçin İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yaşları 18'den küçük.
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde yakalanan, yaşları 18'den küçük olan M.A.D. ve A.Ö., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa