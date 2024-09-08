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Kadıköy'de aracın önünü kesip darp ettiler, o anlar kamerada

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Kadıköy'de bir grup, önünü kestikleri aracın içinde bulunan 3 kişiyi yumruklayarak darp etti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de aracın önünü kesip darp ettiler, o anlar kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de bir grup, önünü kestikleri aracın içinde bulunan 3 kişiyi yumruklayarak darp etti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Suadiye Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte otomobilleriyle seyir halinde olan bir grup, bilinmeyen bir nedenle bir aracın önünü kesti. Yolun bir şeridini trafiğini kapatan grup, akan trafiğe aldırmadan otomobillerinden indi. Ardından durdurdukları aracın içinde bulunan 3 kişiyle tartışmaya başladı. Küfürler savuran grup, araçtakileri yumruklarla darp etti. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son bulurken, darp olayını gerçekleştiren şüpheli şahıslar otomobille olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Kadıköy

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