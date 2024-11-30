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Kadıköy'de Ahşap Binada Yangın Çıktı

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Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde bir ahşap binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay yerinde polis ve ambulans ekipleri de bulunuyordu. Yangın sırasında bölgede yoğun trafik oluştu.

Kadıköy'de ahşap binanın çatı katında yangın çıktı.

Hasanpaşa Mahallesi Kurbağlıdere Caddesi'nde bir ahşap binanın çatı katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında binada hasar oluşurken, yangın kontrol altına alınana kadar polis ekipleri sokağa giriş ve çıkışı kapattı. Bölgede yoğun trafik oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından sokak tekrar trafiğe açıldı.

Yangına tanık olan Selim Uzunal, "Duman çıktı, sonra bir anda alev olunca komşular itfaiyeyi çağırdı. Yarım saatte sağ olsunlar geldiler yani. Nasıl çıktığından haberimiz yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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