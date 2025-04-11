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Kadıköy'de 4 Katlı Binada Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Kadıköy'de meydana gelen yangında 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan alevler, 2 kişinin dumandan etkilenmesine neden oldu. Yangın sonrası gerekli müdahaleler yapıldı ve etkilenen kişiler hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de 4 katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

İSTANBUL - Kadıköy'de gece saatlerinde 4 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Merdivenköy İmam Ramiz Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek tüm katı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa
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