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Kadıköy'de 1 Mayıs Kutlamaları İçin Yoğun Güvenlik Önlemleri

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesinde Kadıköy'de güvenlik önlemleri artırıldı. Kutlama alanı demir barikatlarla çevrilirken, araç trafiğine kapatılan bölgelerde emniyet personeli görevlendirildi.

1 Mayıs kutlamaları öncesi Kadıköy'de yoğun güvenlik önlemi

İSTANBUL - Kadıköy'de kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kadıköy'de kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde emniyet güçleri Kadıköy'ün dört bir yanında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kutlama alanı olan Rıhtım tarafı demir barikatlarla çevrildi. Öte yandan Kadıköy'ün her bir noktası araç trafiğine kapatılırken görevli araçlar hariç tüm araçların giriş ve çıkışları yasaklandı. Kutlama alanının her bir noktasına emniyet personelleri görevlendirildi. Dün akşam saatlerinde ise İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, alınan güvenlik önlemlerini Kadıköy'e gelerek yerinde denetledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR - 3.Sayfa
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