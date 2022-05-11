'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Adana'da 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, silahlı saldırıda ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde, kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana gelen olayda tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin'in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti.

"OLCAY" DİYE BAĞIRARAK ATEŞ ETTİ

'Olcay' diye bağırarak ateş eden saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Olcay Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

CİNAYET ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cinayet, Seyhan, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title