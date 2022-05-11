'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü

Öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde, kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana gelen olayda tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin'in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti.

"OLCAY" DİYE BAĞIRARAK ATEŞ ETTİ

'Olcay' diye bağırarak ateş eden saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Olcay Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa