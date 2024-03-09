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Evli adam kaçırdığı kızın ailesinin evini basıp katliam yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

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Bitlis'te daha önce kaçırdığı Ayşe İnceyol'un evini uzun namlulu silahla basan Cihan Oral, üç kişiyi katletti. 27 yaşındaki genç kadın ile babası ve ağabeyi saldırıda hayatını kaybetti, anne Nermin İnceyol ise ağır yaralandı. Katliam yapan Cihan Oral, olaydan sonra kaçtı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde evli Cihan Oral, daha önce kaçırdığı Ayşe İnceyol'un evini bastı. Oral, uzun namlulu silahla 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaraladı.

KAÇIRILAN KIZLARINI BULUP EVE GETİRMİŞLER

Olay, saat 03.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi Arpalıseki Mahallesi'nde meydana geldi. Muş'un Korkut ilçesine bağlı Azaklı köyünde oturan evli Cihan Oral, yaklaşık bir yıl önce Ayşe İnceyol'u (27) kaçırdı. Ancak İnceyol ailesi, bir süre sonra kızlarını bulup eve getirdi.

UZUN NAMLULU SİLAHLA KATLİAM YAPTI

Cihan Oral, uzun namlulu silahını da yanına alarak dün gece ilçeye geldi. Uzun namlulu silahla Ayşe İnceyol'un evine giden Cihan Oral ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Oral, silahını ateşleyip dehşet saçtı. Oral, Ayşe İnceyol ile babası Musa (65) ve ağabeyi Neytullah İnceyol'u (35) öldürdü, annesi Nermin İnceyol'u (54) ise ağır yaraladı.

YARALI ANNE TEDAVİ ALTINDA

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nermin İnceyol, ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen baba ve 2 çocuğunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma, olayın ardından kaçan Cihan Oral'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Mehmet ali:

İnsanlığa musallat olmuş bu caniler için içşnde kör hücre ve kemirgenlerden başka bişey olmayan ayrı cezaevleri inşa edilip ayrı yasalar çıkarılmalı

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