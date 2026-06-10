Haberler

Kahramanmaraş'ta kaçan atları trafik polisleri sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ta kaçan atları trafik polisleri sahibine teslim etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir at çiftliğinden kaçan iki at, trafik polislerinin ihbar üzerine yaptığı çalışmayla bulunarak sahibine teslim edildi. Sahibi Muhsin Kılıçsallayan, atlarının manevi değerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta bir at çiftliğinden kaçan iki at, trafik polislerinin dikkati sayesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, kentte bulunan bir at çiftliğinden kaçan iki at gece saatlerinde yollarda başıboş dolaşırken görüldü. İhbar üzerine harekete geçen trafik polisi ekipleri, hem sürücülerin hem de hayvanların güvenliği için bölgede önlem aldı. Bir süre devam eden çalışma sonucunda atları kontrol altına alan ekipler, sahibine ulaşmak için araştırma yaptı. Atların sahibi Muhsin Kılıçsallayan'a telefonla ulaşan polis ekipleri, durumu bildirerek olay yerine çağırdı. Gece vakti olay yerine gelen Kılıçsallayan, kendisine teslim edilen atlarını teslim alırken trafik polislerine teşekkür etti.

Kılıçsallayan, "Atımız bize iki gün önce gelmişti atımız. Dağlara doğru kaçmış. Komşumuzun da bir tayı vardı ve onunla beraber gece 03.00'te emniyet güçleri aradı ve aracımıza binip gittik. Bu garip at olduğu için parlamış ve parladığı için çatlayana kadar koşar. Atımızı yakaladık aldık sağ olsun emniyet güçleri gece 03.00'de bizim atımıza sahip çıktılar. Bu atımızın değeri 70 bin lira civarı ama değeri önemli değil manevi değeri çok daha kıymetli. Atlarım çocuklarımla eş değer diyebilirim. Şuanda 35 civarında atımız var bu atlarımız ile atlı okçuluk yapıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı

Otomotiv devi 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımını askıya aldı
Kılıçdaroğlu'nun ihraç edeceği 10 isim belli oldu iddiası

Kılıçdaroğlu'nun kara listesi sızdı! Ağır toplara ihraç şoku
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı

Binanın bodrumunda ölü bulunmuştu! Vahşi cinayeti itiraf etti
Maçın önüne geçen olay! Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı

Yanarak aşağı düştü, herkesin ağzı açık kaldı
İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 48'inci duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 48'inci duruşma
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Daha mazbatasını almadan ilk transferini yaptı
ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

Şoke eden ayrılık! İşte ünlü oyuncunun vedasının perde arkası
İlk işi o oldu! Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak

Mourinho'dan Galatasaray'a büyük kıyak
Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı, çöplerden kağıt topladı