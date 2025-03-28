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Kaçakçılıktan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Kaçakçılıktan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma, kaçakçılık suçundan 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan S.E.'yi İhsaniye ilçesinde yakaladı.

Afyonkarahisar'da kaçakçılık suçundan 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde S.E. isimli şahsın 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İhsaniye ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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