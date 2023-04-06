Kaçak avcılar tarafından göle serilen ağlar toplandı

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'ne kaçak avcılar tarafından serilen ağlar Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekiplerince toplandı.

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti'ne kaçak avcılar tarafından serilen ağlar Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekiplerince toplandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri Seben Taşlıyayla Göleti'nde kaçak avcılığa yönelik çalışma başlattı. Kayık ve botlarla göle açılan ekipler, kaçak avcılar tarafından gölün içerisine atılan ağlar, tek tek topladı. Yaklaşık 2 bin metre avlanma ağı ele geçiren ekipler, ağa takılan balıklar ise suya geri saldı. - BOLU