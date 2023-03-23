Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kablo hırsızlarını jandarma yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Kablo hırsızlarını jandarma yakaladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kablo hırsızı yakalandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kablo hırsızı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde 120 metre uzunluğunda haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı meydana geldi. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz bir çalışma neticesinde, 2 şüpheli şahıs tespit edilip eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title