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Ordu'da jandarmadan kadınlara KADES tanıtımı

Ordu'da jandarmadan kadınlara KADES tanıtımı
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Ordu'nun Kabataş ilçesinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme çalışmaları kapsamında mahallelerde devriye yaparak KADES uygulamasını anlattı ve broşür dağıttı.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kabataş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti (TDGH) faaliyetleri kapsamında Beylerli ve Kuzköy Mahallelerinde devriye gerçekleştirdi. Devriye sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelen ekipler, aile içi şiddet olaylarına karşı bilgilendirme yaptı.

Özellikle bilgilendirmelerde kadın acil destek ihbar hattı olan KADES (Kadın Destek Uygulaması) mobil uygulamasının önemi ve nasıl kullanılacağı anlatılırken, vatandaşlara konuyla ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Jandarma ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenliği için bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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