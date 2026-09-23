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Java Denizi'nde batan yolcu gemisinde ölü sayısı 26'ya çıktı, 109 kişi aranıyor

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Endonezya'nın Surabaya kentinden 13 Eylül'de Banjarmasin'e giden Virgo Transport 8 gemisi Java Denizi'nde batmıştı; can kaybı 26'ya yükseldi. 109 kişi hâlâ kayıp, 108 kişi kurtarıldı; arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya'daki Java Denizi'nde 13 Eylül'de batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Kayıp 109 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Surabaya kentinden 13 Eylül'de Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan "Virgo Transport 8" gemisinin Java Denizi'nde yan yatması sonucu yaşanan faciada bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafii yaptığı açıklamada, alabora olup batan yolcu gemisinde can kaybının 26'ya yükseldiğini, 109 kişinin hala kayıp durumda olduğunu, 108 kişinin ise kurtarıldığını ifade etti.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

108 kişi kurtarılmıştı

13 Eylül Pazar günü yan yatan gemide 30'u mürettebat olmak üzere 243 kişi bulunurken, 108 kişi kurtarılmıştı. Gemi günlerce kısmen su üstünde kalmış, ancak daha sonra tamamen batmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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