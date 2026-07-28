Haberler

Japonya'da 7,1 Deprem: 1 Ölü, 30 Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya’nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 1 kişi hayatını kaybetti, bir alışveriş merkezinde deprem sonrasında meydana gelen patlamanın ardından yaklaşık 30 kişiden ise haber alınamıyor.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 1 kişi hayatını kaybetti, bir alışveriş merkezinde deprem sonrasında meydana gelen patlamanın ardından yaklaşık 30 kişiden ise haber alınamıyor.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Japon basınında yer alan haberlere göre, eyalette bulunan bir evin çökmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti. Kashima kasabasındaki bir alışveriş merkezinde deprem sonrasında meydana gelen patlamanın ardından yaklaşık 30 kişiden haber alınamadığı bildirildi. İçeride bulunan ziyaretçilerin büyük bir kısmının tahliye edildiği aktarılırken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

En az 50 kişinin yaralandığı bildirilmişti

Japonya'da merkez üssü ülkenin Kumamoto eyaleti olan 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Ariake ve Yatsushiro denizleri kıyısındaki bölgelere yönelik geçici tsunami uyarısı yapılmıştı. Japon basını, ilk belirlemelere göre depremde 50'den fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bize şu ana kadar insanların yaralandığı bilgisi ulaştı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri ve yangınlar meydana geldi. Ayrıca yollarda ve köprülerde hasar oluştu, binalar da çöktü" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm

Netanyahu görüşmesine saatler kala Trump resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakın eşi görmesin! Cucurella'nın koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba

Sakın eşi görmesin! Koluna dövmesini yaptırdığı isim bomba
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Hayko Cepkin, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: Gazetecilere küfür ve hakaret

Hayko Cepkin ifade için adliyede: Gazetecilere büyük ayıp
Samsunsporlu Holse MLS'e transfer oldu

Takımının yıldızını ABD'ye gönderdi!
Leao'dan Fenerbahçe için milyonların beklediği cevap geldi

Leao'dan milyonların beklediği cevap geldi
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış

Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi