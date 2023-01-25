Japonya açıklarında batan kargo gemisinde 2 can kaybı

Japonya açıklarında batan kargo gemisinden kurtarılan 13 personelden 2'sinin hayatını kaybettiği açıklanırken, kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Japonya'nın Nagazaki eyaleti açıklarında 22 mürettebatıyla seyir halindeyken olumsuz hava şartları nedeniyle batan kargo gemisinde bilanço netleşiyor. Hong Kong bandıralı Jintian adlı gemiden kurtarılan 13 personelden 2'sinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Kayıp durumdaki 9 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettirildiği aktarıldı. Odun taşıdığı kaydedilen 6 bin 551 tonluk geminin Güney Kore'nin Incheon şehrine gitmek üzere Malezya'dan yol çıktığı öğrenildi.

13 personel bir özel gemi, Güney Kore ve Japonya ordusu tarafından kurtarılmıştı

Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları'nın yaklaşık 110 kilometre batısında seyrederken imdat çağrısı yapan geminin, kısa süre sonra alabora olduğu tespit edilmişti. Mürettebatın ayrıca, uydu telefonu aracılığıyla Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri ile temasa geçerek geminin su aldığı ve alabora olma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylediği kamuoyuna yansımıştı. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarına bölgedeki diğer gemilerin yanı sıra Japonya ve Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri ile Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin de destek verdiği kaydedilmişti. 14 Çinli ve 8 Myanmarlı personelden 5'i yakınlarda seyreden özel bir gemi tarafından, 6'sı ise Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından kurtarılmıştı. Diğer 2 personel ise bölgede arama kurtarma faaliyeti yürüten Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurtarılmıştı. - TOKYO