Jandarmadan motosikletlilere sıkı denetim

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma trafik ekiplerince Mumcular ve Turgutreis mahallelerinde motosikletler üzerinde eşzamanlı denetim yapıldı.

Motosiklet kazalarının önlenmesi, kask takmanın öneminin vurgulanması, motosiklet hırsızlığının önüne geçmek için tescilsiz, plakasız ve şasi numaraları kazınmış motosikletlerin tespit edilmesi amacıyla Bodrum İlçe Jandarma Trafik Timleri, asayiş timleri ile müşterek bir denetim yaptı.

Mumcular ve Turgutreis Karakol Komutanlığı görevlilerinin de katıldığı denetimlerde kural ihlali yapan ve eksik evrak bulunduran çok sayıda sürücü ve motosiklete cezai işlem uygulandı. Turgutreis mahallesinde bir motosiklet sürücüsü, alkollü şekilde seyrederken yakalandı. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Özellikle turizm sezonunun başladığı bugünlerde kask, koruyucu başlık ve gözlük kullanımının teşvik edilmesi konusundaki denetimlerin ilçe genelinde arttırılarak devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa