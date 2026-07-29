Jandarmadan kaçak alkol operasyonu

Antalya'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok miktarda kaçak alkol ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yapıldı. Bir işletmenin deposunda yapılan aramada bin litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı