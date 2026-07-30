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Jandarmadan dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı

Jandarmadan dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, özellikle hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınması gereken tedbirler anlatılarak vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunuldu. Ayrıca köy camisinin hoparlöründen yapılan anonslarla da vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Öte yandan, jandarma ekipleri, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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