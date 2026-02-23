Haberler

Hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş için tören düzenlendi

Hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş için tören düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kalp krizi geçirdiği sırada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kamil Keskin için düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende Vali ve kaymakamların ile ailesinin katılımıyla dua edildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde görev başında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kamil Keskin için uğurlama töreni düzenlendi.

Jandarma Uzman Çavuş Kamil Keskin için görev yaptığı Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nda tören gerçekleştirildi. Törende Keskin'in özgeçmişi okundu, ardından dua edildi. Törene katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Törene Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, merhumun ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Yapılan duaların ardından Keskin'in naaşı, defnedilmek üzere Muğla'nın Köyceğiz ilçesine uğurlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden 'İBB dosyasıyla birleşsin' talebi

CHP kurultay davasında ara karar! Kritik İBB dosyası hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia

Galatasaray'ı karıştıran Osimhen iddiası
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı