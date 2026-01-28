Gaziantep'te sahte kadın jandarma yakalandı

Gaziantep'te jandarma üniforması giyerek kendisini güvenlik görevlisi olarak tanıtan kadın gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde jandarma kıyafetini sevdiği ve kendisini daha güvende hissettiği için giydiğini söylediği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Üniversite Meydanı'nda jandarma üniformasıyla dolaşan bir kadının, çevredeki vatandaşlara kendisini jandarma personeli olarak tanıttığı yönünde ihbar aldı. Yapılan çalışmada S.B. isimli şüpheli kadın yakalandı. Şüphelinin karakoldaki ifadesinde jandarma kıyafetini sevdiği ve kendisini daha güvende hissettiği için giydiğini söylediği belirtildi.

Hakkında 'kamu görevlisi kimliğine bürünme" ve ilgili diğer suçlamalar kapsamında yasal işlem başlatılan şüpheli şahıs, sevk edildiği makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP