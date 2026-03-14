Buzla kaplı gölette nefes kesen dalış

Jandarma SAK Timi, Palandöken'in zirvesinde, motorlu testere ile kestiği buzla kaplı yüzeyde dalış yaptı. Eğitim, zorlu iklim koşullarına adaptasyonu ve profesyonel yetkinlikleri artırmayı amaçlıyor.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Palandöken'in zirvesinde, 2 bin 300 rakımda yüzeyi buz tutan Teke Deresi Göleti'ne dalış yaptı.

Ekipler buzla kaplı yüzeyi motorlu testere ile kesti ve nefes kesen bir dalış yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimizin, profesyonel yetkinliklerini artırmak ve zorlu iklim şartlarına adaptasyonunu sağlamak amacıyla "Yıllık Eğitim Programı" kapsamında buz altı dalışı eğitimi icra edildi. Eğitim kapsamında buzla kaplı su yüzeyi motorlu testere ile kesilerek gerekli emniyet tedbirleri alındı; 6 uzman personelin katılımıyla gerçekleştirilen buz altı dalış faaliyeti başarıyla tamamlandı" denildi. - ERZURUM

Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
İki bankanın izinleri iptal edildi

İki bankanın izinleri iptal edildi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi

Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı vuruldu
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü

8 çocuk annesi kadın tutuklanınca olay çıkardı
HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Zincir marketin sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Otomobilinde ölü bulundu! Araç içindeki düzenek ekipleri şaşırttı
İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde

Fatih Sultan Mehmet'i böyle anlatmıştı! Son sözü ders niteliğinde