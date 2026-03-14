Buzla kaplı gölette nefes kesen dalış

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi, Palandöken'in zirvesinde, 2 bin 300 rakımda yüzeyi buz tutan Teke Deresi Göleti'ne dalış yaptı.

Ekipler buzla kaplı yüzeyi motorlu testere ile kesti ve nefes kesen bir dalış yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimizin, profesyonel yetkinliklerini artırmak ve zorlu iklim şartlarına adaptasyonunu sağlamak amacıyla "Yıllık Eğitim Programı" kapsamında buz altı dalışı eğitimi icra edildi. Eğitim kapsamında buzla kaplı su yüzeyi motorlu testere ile kesilerek gerekli emniyet tedbirleri alındı; 6 uzman personelin katılımıyla gerçekleştirilen buz altı dalış faaliyeti başarıyla tamamlandı" denildi. - ERZURUM

