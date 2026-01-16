Haberler

Jandarma personeline hakaret eden CHP milletvekili hakkında suç duyurusu

Jandarma personeline hakaret eden CHP milletvekili hakkında suç duyurusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şehit ve gazi aileleri, jandarma personelini hakaret içerikli ifadelerle hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şehit ve gazi aileleri, jandarma personelini hakaret içerikli ifadelerle hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Türk jandarmasının; bu milletin huzuru, bu vatanın birliği ve devletin bekası için canını ortaya koyan, gece gündüz demeden dağda, ovada, sınırda görev yapan şerefli bir teşkilat olduğunu ifade eden şehit ve gazi aileleri, şehit kanıyla yoğrulmuş bu asil üniformayı taşıyan kahramanları, insanlık suçu işleyen ordularla kıyaslamanın akıl tutulması değil, açık bir art niyet olduğunu dile getirdi. Şehit ve gazi aileleri adına açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, jandarma personelinin arkasında aziz milletin duası, şehit analarının gözyaşı, gazilerin onuru olduğunu söyledi. Gündüz, "O üniformaya uzanan her dil, bu milletin vicdanında mahkum olur. Hiç kimse, siyasi kimliğinin arkasına sığınarak Türk jandarmasına hakaret etme cüretini gösteremez. Bu yapılan, sadece jandarmamıza değil; devlete, millete ve şehitlerimizin hatırasına açık bir saygısızlıktır. Bu tür hadsiz açıklamaların hesabı hem hukuk önünde hem de milletimizin vicdanında mutlaka sorulacaktır. Devletini hedef alan, güvenlik güçlerini itibarsızlaştırmaya çalışan hiçbir söylem karşılıksız kalmaz. Şehit ve gazi aileleri olarak CHP Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında kahraman jandarma personelimize ettiği hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunduk" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

Bilim dünyası şokta! Hepsi çöldeki mağaranın içinden çıkarıldı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem