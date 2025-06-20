Jandarma, Öğrencilerin Karne Sevinçlerine Ortak Oldu

Jandarma, Öğrencilerin Karne Sevinçlerine Ortak Oldu
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen karne töreninde, jandarma ekipleri, öğrencilerin karne sevinçlerine katılarak 'iyi tatiller' dileklerinde bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen karne törenine katılan jandarma ekipleri, çocukların karne sevincine ortak oldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Köpek Unsurları ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Nazilli Hasköy İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı. Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende "Vatanı Koruyan Ellerden Geleceğe Umut Dolu Karneler" mottosuyla 2024-2025 Eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencilere karneleri takdim edildi. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan jandarma ekipleri, tatili hak eden öğrencilerin karne sevinçlerine ortak olarak 'iyi tatiller' temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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