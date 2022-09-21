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Son dakika gündem: Jandarma'nın TOMA'ları yangına müdahale ediyor

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Son dakika gündem: Jandarma'nın TOMA'ları yangına müdahale ediyor

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) müdahalede bulunuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) müdahalede bulunuyor.

Bugün öğlen saatlerinde Marmaris Yalancıboğaz'da başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılarak büyüdü. Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda kara ve hava aracı sevk edildi. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahaleye başladı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı TOMA'larda bölgeye sevk edildi. Jandarmaya ait çok sayıda TOMA bölgede aktif rol alarak, alevlere su sıkarak mücadeleye katıldı. TOMA'ların bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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